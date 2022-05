Donbass, bombardata una scuola con 90 persone. Feriti estratti dalla macerie

07 maggio 2022 a

Le forze russe hanno bombardato una scuola nel villaggio di Belohorivka, nella regione di Luhansk, dove novanta persone si erano rifugiate. Lo ha scritto su Telegram l’Amministrazione militare regionale di Luhansk, secondo quanto riporta Ukrinform. Circa 30 persone sotto le macerie sono già state salvate, si legge ancora.

Intanto, l’ Ucraina sta preparando la seconda fase della missione di evacuazione dall’Azovstal: feriti e medici, e sono in corso i lavori per rimuovere i militari dall’impianto. È quanto fa sapere il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in un video di diffuso su Telegram, citato da Ukrinform. È in preparazione la prosecuzione dei corridoi umanitari per i residenti di Mariupol e degli insediamenti circostanti. "Stiamo attualmente preparando la seconda fase della missione di evacuazione: i feriti e i medici - ha affermato - Certo, se tutti rispettano gli accordi. Certo, se non ci sono bugie. Certo, stiamo lavorando per evacuare i nostri militari, eroi che stanno difendendo Mariupol. È estremamente difficile. Sono sicuro che tutti capiscono il motivo principale di questa difficoltà, oltre a dove sta il motivo. Ma non perdiamo la speranza. Non ci fermiamo. Ogni giorno cerchiamo un’opzione diplomatica che può funzionare".

