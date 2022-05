Il copilota non può volare. E il comandante deve riportare l'aereo a terra

05 maggio 2022 a

Una storia incredibile e tanta paura a bordo del volo Virgin Atlantic partito dall'aeroporto Heathrow di Londra e diretto a New York. Un'ora dopo il decollo, quando l'aereo stava sorvolando l'Irlanda, il copilota ha ammesso di non aver superato l'ultimo test di volo.

Al comandante non è rimasto quindi che riportare l'aereo indietro a Londra. Un contrattempo che è costato circa tre ore di ritardo ai circa 300 passeggeri saliti a bordo dell'Airbus A330. Dopo l'atterraggio a Heathrow, si è dovuto attendere in pista l'arrivo di un sostituto più qualificato che venisse a prendere il posto del pilota ancora in prova.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la compagnia si è scusata con i passeggeri e li ha rassicurati sull'assenza di problemi tecnici del velivolo.

"In cabina di pilotaggio la tensione si tagliava con il coltello. L'aereo era arrivato in Irlanda quando hanno scoperto che il copilota era ancora in fase di addestramento - ha raccontato una fonte al The Sun - è stato imbarazzante per tutti e i passeggeri erano furiosi".

