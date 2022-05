Ucraina, il piano di guerra di Zelensky: il presidente lancia la raccolta fondi per gli aiuti

Giada Oricchio 05 maggio 2022 a

a

a

Una gigantesca raccolta fondi per aiutare l’Ucraina. L’iniziativa non arriva da un’associazione o da un gruppo di pacifisti, ma direttamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sembra un nuovo tassello della campagna di war-branding che il governo ha messo in atto da qualche settimana.

Video su questo argomento Shoigu e il discorso più inquietante: così i russi condannano il battaglione Azov

In un video sulla sua pagina Twitter, Zelensky ha lanciato “United24” (www.u24.gov.ua) cioè una piattaforma globale di crowdfunding per aiutare Kiev a vincere la guerra contro la Russia e ricostruire le infrastrutture del paese. Il presidente chiede denaro facendo leva sull’emotività: “Con un click puoi donare fondi per proteggere i nostri difensori, salvare i nostri civili e ricostruire l'Ucraina. Ogni donazione conta per la vittoria. Nove settimane dopo l’invasione della Russia, le città ucraine hanno subito vaste distruzioni. Tutti i fondi saranno trasferiti alla Banca nazionale ucraina e assegnati ai ministeri competenti. Solo insieme abbiamo il potenziale per fermare la guerra e ricostruire ciò che la Russia ha distrutto. E l'Ucraina ricorderà sempre i contributi”.

Video su questo argomento "I russi lanciano i missili balistici nucleari". La simulazione di Mosca mentre le città esplodono

Zelensky assicura anche massima trasparenza sulla più grande colletta mondiale: ogni 24 ore i donatori saranno messi al corrente su come vengono utilizzati i soldi. Già a metà marzo, il governo di Kiev aprì il sito “Aid for Ukraine”, disponibile su donate.thedigital.gov.ua, in collaborazione con le società di crittografia FTX ed Everstake.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.