Morto un altro oligarca russo legato Gazprom, Andrei Krukowski giù dalla scogliera. La serie di decessi misteriosi

Un altro oligarca nell'orbita di Gazprom, colosso russo dell'energia, ha perso la vita in circostanze che hanno sollevato sospetti. Il manager e direttore del resort sciistico di proprietà di Gazprom, Andrei Krukowski, è caduto da una scogliera a Sochi, città sulle rive del mar Nero. Secondo la ricostruzione dei fatti, secondo quanto riporta il sito polacco Onet citando l'agenzia russa Tass, la morte dell’uomo trentasettenne, economista che aveva ottenuto incarichi di rilievo, è il frutto di un incidente.

Il caso si aggiunge, però, alla lunga lista di decessi misteriosi e gialli irrisolti che da settimane si verificano tra funzionari e oligarchi legati in qualche modo al Cremlino. Questa vicenda si ricollega, infatti, ad altri strani decessi, sui quali Igor Volobuev, ex vice-presidente di Gazprombank, aveva già sollevato dubbi, ma solo dopo aver lasciato la Russia per unirsi ai combattenti di Kiev. Altri due manager legati al colosso russo dell'energia si sarebbero uccisi dopo aver sterminato la famiglia.

I funerali di Krukowski sono stati celebrati oggi, martedì 3 maggio, a Krasnava Polyana, proprio dove sorge la struttura sciistica e dove la carriera dell’uomo si era stabilizzata. Le circostanze dell’incidente saranno oggetto di un'inchiesta ma la misteriosa linea di decessi continua a sollevare sospetti.

