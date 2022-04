Terza guerra mondiale, le dichiarazioni choc della tv russa: "Un missile Sarmat e Londra sparirebbe in 120 secondi"

30 aprile 2022 a

a

a

Una mappa terrificante che mostra la traiettoria e i tempi con cui Sarmat, il nuovo missile balistico intercontinentale russo, raggiungerebbe le principali capitali europee: 106 secondi per Berlino, 200 per Parigi e 202 per Londra. La propaganda russa ha diffuso una mappa con la simulazione del programma "60 Minutes" di Channel One. "Un missile Sarmat e le isole britanniche non esisterebbero più" ha dichiarato Aleksey Zhuravlyov, il presidente del partito nazionalista Rodina, ospite nel corso della trasmissione sulla tv di Stato russa, Rossija 1.

Il video con l'estratto del programma è stato diffuso su Twitter da Julia Davis, esperta di comunicazione russa, e creatrice di «Russia Media Monitor». In poco più di un minuto e mezzo Zhuravlyov ha parlato con estrema serenità dell'opzione di una guerra nucleare: "È così che dobbiamo parlare con loro perché non capiscono nient'altro", ha detto il politico. Il nuovo missile è stato testato con successo nei giorni scorsi, secondo quanto annunciato da Mosca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.