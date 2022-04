Russia-Ucraina, Joe Biden non si tiene più: "Putin depravato, fuori dal G20"

29 aprile 2022 a

Assassino, criminale, e ora anche depravato. Il presidente americano continua a sparare a zero contro Vladimir Putin in una escalation verbale che rischia di mettere la parola fine a ogni tentativo negoziale di arrivare alla pace nella guerra in Ucraina.

"È difficile guardare a quello che le forze" di Putin 2stanno facendo in Ucraina e pensare a come un individuo, un leader, possa giustificarle.È depravazione", ha Biden nel giorno in cui l'Indonesia ha ufficialmente invitato il leader del Cremlino a partecipare al summit del G20 di novembre a Bali. Gli Usa sono fortemente contrari alla partecipazione dello Zar al summmit. "Putin deve pagare per le conseguenze di quello che ha fatto e sta facendo e non dovrebbe essere invitato al G20", ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby.

