La Nato in pressing su Svezia e Finlandia per l'adesione. La promessa anti-Russia sul periodo di transizione

La Finlandia e la Svezia potranno unirsi rapidamente alla Nato qualora decidessero di aderire all’alleanza militare occidentale. Lo ha sottolineato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. «Se decideranno di presentare domanda, Finlandia e Svezia saranno accolte calorosamente e mi aspetto che il processo proceda rapidamente», ha detto Stoltenberg, aggiungendo che ha in programma di parlare con il presidente finlandese nel corso della giornata.

Il segretario generale si è anche detto «fiducioso» che si possa trovare una soluzione per i due Paesi scandinavi nel periodo che intercorre tra la richiesta di adesione e la ratifica formale da parte dei Parlamenti dei 30 membri della Nato: «Più tardi parlerò con il presidente della Finlandia e mi aspetto che affronteremo la questione della potenziale richiesta finlandese di adesione alla Nato, ma anche la necessità di trovare soluzioni sul periodo di transizione che precede l’effettivo ingresso nell’alleanza militare in modo che non ci siano incertezze sul diritto di Svezia e Finlandia di scegliere la propria strada». «Ogni nazione in Europa ha il diritto di decidere sul proprio futuro. E quando la Russia prova a minacciare e intimidire Finlandia e Svezia per non permettere loro di fare domanda di adesione alla Nato questo dimostra quanto la Russia non stia rispettando il diritto fondamentale di ogni nazione di scegliere la propria strada. Se Finlandia e Svezia sceglieranno di fare domanda saranno calorosamente accolte e mi aspetto che il processo avvenga con rapidità», ha concluso il segretario generale.

