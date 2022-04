Corsia preferenziale per Svezia e Finlandia, il piano anti-Putin della Nato: quando scatta l'assistenza militare

27 aprile 2022 a

Una corsia preferenziale per aprire l'ombrello della nato su Svezia e Finlandia il prima possibile. L'alleanza atlantica sta infatti studiando una procedura accelerata per Stoccolma e Helsinki che temono ritorsioni da parte della Russia di Vladimir Putin. L'obiettivo è arrivare a una garanzia immediata di protezione sulla scorta dell'articolo 5 della carta atlantica, quello della mutua assistenza militare in caso di pericolo.

Dopo il via libera della Nato all'adesione dei due Paesi scandinavi che ci sarà a fine giugno ci vorranno almeno sei mesi per le ratifiche nazionali, spiega Repubblica. In quei sei mesi un attacco russo non farebbe scattare l'articolo 5. In seno allo Stato Maggiore di Bruxelles si sta facendo strada la "soluzione": il voto del Consiglio Atlantico potrebbe essere accompagnato da una dichiarazione ufficiale e pubblica che parifichi lo status dei due nuovi componenti ai Paesi partner. Per fare questo serve il placet di tutti i membri che si impegnerebbero una ratifica immediata dell'adesione in caso di attacco o minaccia bellica da parte di Mosca.

