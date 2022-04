La Russia e l'accusa choc all'Ucraina: “Useranno armi di distruzione di massa"

25 aprile 2022 a

La Russia passa al contrattacco sulla comunicazione della guerra in Ucraina. “Kiev potrebbe usare armi di distruzione di massa per ottenere un vantaggio sul campo di battaglia” a dirlo è il vice ambasciatore di Mosca all'Onu, Dmitry Polyansky citato dall'agenzia Tass. Il diplomatico ha parlato di “piccole quantità per scopi tattici”, inoltre secondo Polyansky “era già previsto di farlo nello stabilimento di Azovstal tuttavia la decisione della leadership russa di annullare l'assalto ha compromesso questi piani”.

Un cessate il fuoco ora in Ucraina è impossibile, ha aggiunto il diplomatico russo, secondo il quale Kiev potrebbe approfittare del cessate il fuoco per «raggruppare le forze e condurre delle provocazioni». «L’Ucraina sta minando i nostri sforzi per aprire corridoi umanitari - ha denunciato Polyansky - quindi penso che un cessate il fuoco non sia adesso una buona opzione».

