Non è l'Arena, Alessandro Orsini disintegra Mario Draghi: “Burattino nelle mani di Biden, ostacola la pace”

A muso duro contro Mario Draghi. Nell’edizione del 24 aprile di Non è l’Arena, programma tv della domenica sera di La7 che vede Massimo Giletti alla conduzione, è ospite per una lunga intervista Alessandro Orsini, il direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale e professore associato del dipartimento di Scienze politiche dell’università Luiss, che non risparmia pesanti critiche al presidente del Consiglio italiano: “Il governo italiano è un governo di gran furbi, l’Italia è tra i principali ostacoli per la pace in Ucraina. Siccome Draghi è l’Aleksandr Lukashenko di Joe Biden. L’Italia sta agli Stati Uniti come la Bielorussia alla Russia. Negli Stati Uniti il più grande intellettuale del paese ha detto nel 2005 che sono gli Usa il paese più terrorista del mondo. Io nel mio paese voglio lo stesso livello di libertà che c’è negli Usa, io mi sono formato lì e pretendo più libertà nel mio paese. Voglio poter dire che Draghi è come Lukashenko. Io sto lottando per i diciottenni, per gli studiosi di domani, voglio che i ragazzi abbiano più coraggio di parlare, che ci sia più libertà. Io perseguo un progetto pedagogico, voglio più libertà d’espressione. I diciottenni devono essere adulti migliori di noi”.

“Il parallelismo tra Lukashenko e Draghi è molto pesante” fa notare Giletti al suo ospite. “Mi faccia spiegare bene” chiede Orsini, che continua: “Non ritratto nulla. La mia teoria è che il sistema internazionale è fatto di parti interconnesse, con superpotenze e stati satellite. L’Italia è uno stato satellite degli Usa, così come succede tra Bielorussia e Russia. Non è colpa di Draghi, io le cose le dicevo in tempi non sospetti, basta leggere il mio libro. Io sono stato sempre un grande sostenitore di Draghi e del suo governo, hanno superato una linea rossa che non va superata in Italia, che è la pace. Io ho teorizzato il suo governo, ma sono passato dall’essere un suo grande sostenitore a pensare questo”.

“Il governo Draghi - continua il professor Orsini - è un governo di burattini nelle mani della Casa Bianca, sono d'accordo con Putin su questo. Com'è possibile che, nelle dichiarazioni sulla guerra, venga sempre prima Biden e dopo Draghi? Governo Draghi inumano, Ucraina come il Vietnam. L'Italia deve creare una rottura politica, Draghi e il suo governo sono dei gran furbi, non hanno mai avviato la trattativa per la pace. Il blocco occidentale ha le mani sporche di sangue di migliaia di bambini musulmani, i grandissimi disonesti anziché affrontare la tematiche che ho sollevato, l'hanno buttata sul fascismo. Io - conclude Orsini - non ho mai pronunciato la parola 'fascismo'. Sono dei gran furbi”.

