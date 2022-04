“Paresi, tremore e viso gonfio, ha il Parkinson?”. Il video di Vladimir Putin scatena il generale Camporini

22 aprile 2022 a

a

a

Il video del colloquio faccia a faccia tra Vladimir Putin e Sergei Shoigu ha scatenato gli analisti di ogni tipo, alla ricerca di ogni dettaglio e di ogni minimo gesto per stabilire quali siano le condizioni del presidente della Russia. Tra coloro che hanno cercato di interpretare e dare la propria visione dell’appuntamento tra il numero uno di Mosca e il ministro della Difesa c’è anche il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della difesa: “Questo è il mio giudizio. La parte sinistra del corpo sembra muoverla poco come una sorta di paresi, con la mano destra sta aggrappato al tavolo, come se avesse paura di perdere l’equilibrio o per fermare il tremore… Il viso è gonfio e amimico (Parkinson??)”.

"Causata dagli ormoni" Putin con il cancro, teoria-choc dalla Gentili sulla guerra

Tra i commenti su Twitter è apparsa anche una presunta diagnosi che neanche il miglior medico del mondo potrebbe effettuare così ad occhio nudo: “Presenta una sintomatologia extrapiramidale associata a rigidità muscolare e un gonfiore da gastroparesi compatibili con la sindrome di Parkinson che gli era stata diagnosticata da alcuni osservatori. Potrebbe avere la mano destra sempre arpionata al tavolo per nascondere un tremore”. Si trova anche il commento del giornalista Darren Loucaides, che riporta quanto ha notato il suo partner, un medico: “Rigidità specialmente a sinistra, mancanza di espressione facciale, presa al tavolo per evitare possibili tremori”.

Fatto. Questo il giudizio: “La parte sinistra del corpo sembra muoverla poco come una sorta di paresi, con la mano destra sta aggrappato al tavolo, come se avesse paura di perdere l’equilibrio o per fermare il tremore…il viso è gonfio e amimico (Parkinson??)” — Vincenzo Camporini (@camporin1) April 21, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.