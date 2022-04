Il tragico bilancio dei morti dell'esercito russo. L'annuncio del ministero poi sparisce

Sarebbero oltre 20mila i soldati russi morti e dispersi nei quasi due mesi di guerra in Ucraina. È quanto si legge in un tweet che sarebbe stato pubblicato da Readovka, un sito pro Cremlino, e rilanciato dal sito dell'opposizione bielorussa Nexta.tv che precisa che questi numeri, esattamente 13.414 militari morti e circa 7mila dispersi, sono stati forniti durante un briefing a porte chiuse del ministero della Difesa russo guidato da Sergei Shoigu. Ma Readovka ha poi cancellato il post, rende ancora noto Nexta che pubblica uno screenshot del post come prova della sua autenticità nonostante il tentativo di fare marcia indietro dopo la pubblicazione sui social. Sono i numeri di una strage per gli uomini di Vladimir Putin.

L'ultimo dato ufficiale del Ministero della Difesa russo sulle vittime durante l'operazione speciale risale al 25 marzo. In quel momento erano stati riconosciuti solo 1.351 morti e 3.825 feriti. Readovka ha poi annunciato su Telegram di essere stata hackerata dagli ucraini.

Pro-Kremlin resource Readovka reported about the death of 13,414 #Russian soldiers while around 7,000 are being missed. These numbers were announced at a closed briefing of #Russia's Ministry of Defence. The post by Readovka has already been deleted. pic.twitter.com/9kOTnR0KA9