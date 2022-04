Guerra Ucraina e russi a rischio, Mosca prepara un piano di evacuazione dai Paesi occidentali

22 aprile 2022 a

Il virus dilagante della "russofobia" ha indotto il vicepresidente del Consiglio della Federazione russa Konstantin Kosachev a pensare a un piano di evacuazione dei connazionali dai Paesi occidentali in cui vivono e lavorano. "Non escludo che in alcuni casi possa essere necessario evacuare i nostri concittadini quando un ulteriore soggiorno in altri Paesi si rivelerà impossibile", ha detto il politico durante il video bridge della Russia Unita sul problema della russofobia occidentale. Questa idea - ha precisato il senatore, come riferisce l'agenzia di stampa russa Ria Novosti - può sembrare radicale ad alcuni, "ma ahimè, la situazione è così rapida e così al di là delle linee rosse in termini di moralità".

Nel mirino i russi italiani. Non solo oligarchi, basta avere sul conto più di 100mila euro per subire controlli

"Dobbiamo essere pronti per qualsiasi opzione", ha aggiunto Kosachev. Secondo il senatore già ora è necessario, anche se in modalità preventiva, calcolare i canali che potrebbero essere necessari "per il trasferimento dei nostri connazionali in patria, uno schema semplificato per l'ingresso nel territorio della Federazione Russa".

"Le leadership della maggior parte della Paesi dell’Unione europea, con le loro azioni, legittimano palesemente la russofobia che si manifesta, ad esempio, nella sfera culturale, umanitaria e sportiva", ha spiegato il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il Cremlino ha anche riferito che Putin ha parlato con Michel delle "dichiarazioni irresponsabili dei rappresentanti della Ue sulla necessità di risolvere la situazione in Ucraina con mezzi militari" e ha sottolineato come i leader europei continuino a "ignorare i numerosi crimini di guerra delle forze di sicurezza ucraine". L’Unione europea, ha detto Putin, potrebbe chiedere e ottenere che le autorità di Kiev fermino i massicci bombardamenti degli insediamenti nel Donbass e le altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che compiono.

