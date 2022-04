Incrociatore Moskva colpito e affondato, la furia di Putin nelle parole del suo fedelissimo

21 aprile 2022 a

a

a

Putin è "furibondo" per l'ammiraglia russa Moskva colpita e affondata nel Mar Nero. Almeno a sentire le parole di un fedelissimo dello zar. "Sono furioso per quello che è accaduto all'ammiraglia della flotta del Mar Nero Moskva", tuona in diretta tv il conduttore e commentatore filoputiniano Vladimir Solovyov, "Sono semplicemente furioso", insiste. "Eh sì, abbiamo detto che era abbastanza vecchia e che aveva subìto riparazioni. Queste navi presentano vulnerabilità, ho capito", prosegue. "Ma ditemi questo: come avete fatto a perderla? Spiegatemi, perché diavolo era in quella particolare zona del Mar Nero in quel momento?".

Mariupol è già della Russia: ecco perché Putin non distrugge tutta l'acciaieria

Solovyov è senza freni: "Non mi interessa cosa sia successo esattamente, se davvero fossero i due missili Neptune come affermato dagli ucraini. Da quando una nave da combattimento teme un attacco missilistico visto che ha un sistema di difesa?"; si chiede ancora il conduttore. "Allora, qualcosa non si è attivato? Anche se è stata colpita con due missili e ha risposto con delle munizioni? Cosa è successo al sistema antincendio?", si domanda Solovyov, "perché non ha funzionato facendo bruciare quasi completamente la nave dall'interno?".

Chi è Melnyk, l'ambasciatore dell'Ucraina che ha messo in ginocchio la Germania

Stando a quanto ricostruito, lo sfogo di Vladimir Solovyov è funzionale al Cremlino che sta cercando di trovare il "colpevole". Secondo i russi, ufficialmente, la Moskva sarebbe affondata a causa del mare agitato, di una fantomatica tempesta, mentre gli ucraini sostengono di averla colpita con dei missili Neptune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.