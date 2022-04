Droni sulla città di Odessa, il retroscena di Attilio Malliani sulla guerra in Ucraina

19 aprile 2022 a

L'ambasciatore italiano a Odessa, Attilio Malliani, anticipa quello che sta preparando l'esercito russo sulla città di Odessa. Droni che volano per controllare il territorio e l'allontanamento della flotta russa a centinaia di chilometri dalla costa. Tutto lascia presagire che il Cremlino stia preparando l'attacco missilistico finale. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda martedì 19 aprile.

"Abbiamo avuto quattro sorvoli di droni - ha detto Attilio Malliani, ambasciatore italiano a Odessa - Due sono stati abbattuti e non erano droni armati da missili o razzi. Erano droni dell'intelligence. Questi sono segnali. Come se non bastasse, la flotta russa si è allontanata a 200 chilometri dalla costa di Odessa. Tutto questo non ci tranquillizza perché gli attacchi vengono fatti con missili a lungo raggio che partono dalla Crimea e da distanze chilometriche dal mare. Loro stanno indietreggiando per lasciare spazio ad altre forze di intervento che finora non sono state usate. I droni dell'intelligence sono mirati a testare la forza di reazione e di difesa. La nostra preoccupazione è quella di capire ciò che accadrà nelle priossime 72 ore. Vedremo l'escalation su Mariupol e se saranno usate ancora forze dell'aeronautica".

