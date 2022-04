Coppia russa scherza sugli stupri dei soldati russi in Ucraina

"Vai, stupra le donne ucraine ma non dirmi niente. Però non ti dimenticare le protezioni". Sono queste le frasi intercettate dai servizi segreti ucraini e che sarebbero state pronunciate al telefono da un militare russo impegnato nell'"operazione speciale" in Ucraina e da sua moglie. I due si chiamano Roman e Olga e sono stati successivamente raggiunti al telefono. Hanno confermato la loro identità ma non la veridicità della telefonata intercettata.

/link in last tweet. "C’mon there, rape Ukrainian women and don’t tell me anything. Just don’t forget about contraception!". People were shocked with this conversation between Russian soldier and his wife, tapped by SBU in Kherson region. Together with @cxemu we found them. pic.twitter.com/0IPCLnbSxu