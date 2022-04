Volodymyr Zelensky avverte sulla minaccia nucleare di Vladimir Putin

16 aprile 2022 a

Allarme nucleare. Zelensky mette in guardia sulla minaccia atomica da parte di Putin in Ucraina. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha chiesto alla comunità internazionale di prestare attenzione alla possibilità che l’esercito russo possa utilizzare armi nucleari. In un’intervista alla CNN, Zelenski ha sottolineato come il presidente russo Vladimir Putin sia in grado di utilizzare questo tipo di armi: «Non solo io, il mondo intero, tutti i paesi dovrebbero essere preoccupati» perché l’ipotesi su attacchi nucleari in Ucraina «potrebbe essere vera». «Non ho paura, ma intendo essere preparato. Ma questo problema non è solo dell’Ucraina, è del mondo intero», ha aggiunto il presidente ucraino.

Poi Zelensky affronta il tema delle armi da far arrivare in Ucraina: «Se qualcuno dice: anno o anni, io rispondo: si può rendere la guerra molto più breve. Più e prima avremo tutte le armi che abbiamo richiesto, più forte sarà la nostra posizione e prima arriverà la pace». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy nel video messaggio su Telegram. «Quanto più e quanto prima avremo il sostegno finanziario che abbiamo richiesto, tanto prima ci sarà la pace», ha spiegato. «Prima il mondo democratico riconoscerà che l’embargo petrolifero contro la Russia e il blocco completo del suo settore bancario sono passi necessari verso la pace, prima la guerra finirà. Il nostro compito principale è accelerare il ripristino della pace», ha aggiunto.

