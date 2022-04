Guerra in Ucraina, l'affondamento della nave Moskva e la vendetta per l'Isola dei serpenti

16 aprile 2022 a

a

a

L'affondamento dell'incrociatore russo Moskva nel Mar Nero rischia di diventare una vera e propria umiliazione per Putin. Il consigliere del ministro degli Affari interni ucraino, Anton Gerashchenko, svela che, a bordo della Moskva, sarebbe morto anche il comandante Anton Kuprin. E fu proprio Kuprin a dare l'ordine di bombardare l'Isola dei Serpenti nel primo periodo dell'invasione ucraina. Per questo sono in molti a supporre che l'affondamento della Moskva sia proprio una risposta all'episodio avvenuto nei primi giorni di guerra.

"Sulla guerra conseguenze imprevedibili". La Russia avverte e si vendica dell'Ue: via 18 diplomatici

Ma con quali missili è stata colpita la nave russa? L'inviata spagnola Angela Rodicio ha fatto esplicito riferimento a missili di provenienza americana o inglese. Il che potrebbe offrire ai russi il giusto pretesto per allargare ulteriormente il conflitto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.