Ucraina, arrestato l'oligarca filo-Putin Viktor Medvedchuk

L’oligarca ucraino di origini russe ed ex deputato, Viktor Medvedchuk, molto vicino al presidente Vladimir Putn, è stato catturato dai servizi segreti di Kiev (Sbu). La notizia è stata data dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram dove ha postato una foto dell’uomo vestito con una mimetica ma senza fornirne il nome. «Un’operazione speciale è stata portata a termine grazie alla Sbu. Ben fatto! Seguiranno dettagli. Gloria all’Ucraina!», si è limitato a scrivere Zelensky.

Leader del partito filo-russo "Piattaforma di opposizione" e imprenditore in diversi settori tra cui quello dei media, Medvedchuk è ritenuto "l’uomo di Putin" in Ucraina. A fine febbraio, era fuggito dagli arresti domiciliari in cui si trovava con l’accusa di alto tradimento per il sostegno fornito ai separatisti del Donbass.

