Elezioni in Francia 2022, exit poll: Emmanuel Macron avanti di quattro punti su Marine Le Pen

10 aprile 2022 a

a

a

Saranno Emmanuel Macron e Marine Le Pen a contendersi la poltrona di presidente della Francia. E' l'esito unanime di tutti gli exit poll appena usciti dopo che alle 20 sono state chiuse le urne per il primo turno delle presidenziali in tutto il Paese. I primi exit poll ufficiali francesi danno il presidente uscente avanti più delle attese nel primo turno: Macron al 28%, Le Pen al 24%. Saranno loro due, che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, a sfidarsi al ballottaggio tra due settimane.

Affluenza a picco, "pessimo segnale per Macron". Le Pen sogna il colpaccio

In Francia oggi si è votato per il primo turno delle elezioni presidenziali. I sondaggi alla vigilia del voto davano Macron solo a un punto percentuale sopra Le Pen, che nelle ultime settimane era riuscita nella rimonta. A seguire, Melenchon e poi gli altri candidati, tra cui il giornalista e outsider Eric Zemmour, e la candidata dei Repubblicani Valerie Pecresse, entrambi sotto la soglia del 10%. Oggi, a urne chiuse, si è riproposto per il secondo turno, lo stesso scenario del 2017, quando Macron vinse al secondo turno contro Le Pen.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.