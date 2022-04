Mattino5, Nicola Lilin e la triste verità sulle sanzioni agli oligarchi: non servono, non scapperanno dal padrone

07 aprile 2022 a

Nicola Lilin e le inutili sanzioni ai danni degli oligarchi più fedeli a Putin. Lo scrittore, nato in URSS, è ospite della puntata del 7 aprile di Mattino5, programma di Canale5 condotto da Francesco Vecchi, e lancia l’allarme sulle ritorsioni ai danni degli uomini del potere: “Se picchi il portafoglio di un oligarca, lui non scappa dal suo padrone. Sono i prestanomi che stanno all’interno di una gerarchia piramidale ben precisa sopra la quale si trova Vladimir Putin. Quindi loro restano nella tasca di Putin e continuano a svolgere le loro funzionalità. Se un oligarca si ribella si prende e si sostituisce con un altro. La ricchezza degli oligarchi occidentali è figlia di un capitalismo libero, dove si guadagnano soldi in maniera legale, è il capitalismo vero, l’oligarca russo vive invece grazie alla concessione della gestione dei beni da parte dello Zar. Così è stato e così - chiosa Lilin - sarà per sempre”.

