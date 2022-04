Pronto il colpo di stato per deporre Vladimir Putin. “Atteggiamento tossico” e minaccia alle ricchezze

05 aprile 2022 a

Comportamento “tossico” ed un pericolo per la ricchezza e il potere degli oligarchi. Gli analisti dell'intelligence Dragonfly sono sicuri: Vladimir Putin entro due anni sarà deposto con un colpo di stato dall’élite a lui più vicina. Gli analisti di Dragonfly avevano previsto per filo e per segno l’invasione della Russia in Ucraina e ora tracciano uno scenario devastante per il numero uno del Cremlino: le sanzioni occidentali scateneranno gli amici del presidente russo ed è “molto probabile che il presidente Putin non sarà nella posizione in cui si trova entro i prossimi due anni”. Non ci sarà però una sollevazione popolare contro Putin, bensì saranno i suoi fedelissimi a dargli il benservito. Dragonfly, riferisce Affari Italiani, ha fatto sapere che data la protezione che c’è intorno a Putin, è improbabile che si verifichi una rivolta o un colpo di stato da parte di spie e truppe, ma saranno i suoi sei amici più stretti a procedere con il cambio di potere.

Sergei Naryshkin, il direttore dei servizi segreti esteri della Russia, Sergei Shoigu, il ministro della Difesa, Alexander Bortnikov, ex capo del servizio di sicurezza interna dell'FSB, Nikolai Patrushev, il presidente del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Chemezov, il presidente della società di difesa statale Rostec, e l'oligarca Igor Sechin, il capo del conglomerato energetico Rosneft, sono gli uomini più potenti della cerchia del leader di Mosca.

“Sono motivati ​​dalla moneta e dall'opportunità di spenderla, nonché dalla convinzione che l'impero russo sia tornato e che il presidente Putin lo stia guidando. Il problema è che cosa succede quando la posizione di Putin non garantisce più la sicurezza e la stabilità finanziaria di coloro che lo circondano. Chiaramente, è parte di ciò sta già avvenendo, le sanzioni sono senza precedenti. C’è un contratto tra Putin e questi uomini e tra lo stesso ‘Zar’ e gli altri oligarchi. Potresti avere i tuoi soldi e spenderli a Saint Tropez, acquistare i tuoi grandi mega-yacht e mandare i tuoi figli alle scuole pubbliche britanniche e alle istituzioni educative occidentali. Tuttavia, la situazione davvero spaventosa è se le azioni di Putin lo rendono seriamente tossico come leader, mettendo a repentaglio la sicurezza finanziaria di queste persone”, l’analisi di Dragonfly. “È più probabile - spiegano gli esperti di intelligence - che assisteremo a uno sciame di uomini in abiti medici diretti verso il Cremlino. Il presidente Putin verrà quindi presentato come malato o bisognoso di dimettersi per altri motivi, ad esempio problemi familiari. Alla fine Putin verrà deposto e sostituito da qualcuno scelto con la stessa relativa oscurità da cui proveniva”.

