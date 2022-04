La previsione di Guido Crosetto sulla guerra mondiale: "La Cina prepara 30 portaerei"

05 aprile 2022 a

La guerra in Ucraina potrebbe essere solo l'inizio di un conflitto su larga scala mondiale. Ne è convinto Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia. "La Cina ha messo in cantiere trenta portaerei per portare la sua potenza militare fuori dal suo Paese, è questa la prospettiva che preoccupa l’Occidente"

Per questo motivo, "Nato e Europa - prosegue Crosetto - chiedono di aumentare la spesa militare perché pensano che la guerra in Ucraina sia l’inizio di qualcosa di più ampio per il mondo e che si apriranno altri confronti con Russia e Cina. Nei prossimi anni le guerre saranno per le materie prime, le risorse agricole e si sposteranno verso il sud del mondo".

L'Italia, intanto, si appresta ad aumentare la sua spesa per la difesa militare nei prossimi anni, visto che la guerra in Ucraina non sarà l'ultima. "Quando si parla di aumenti di spese militari deve essere chiaro che si tratta di investimenti per la difesa e la manutenzione dei nostri armamenti. Ma non servono per questa guerra anche perché nel 2025-2026, quando l’aumento delle spese sarò operativo, mi auguro che sia finita" dice ancora Crosetto a Restart-L’Italia ricomincia da te su Rai 2.

