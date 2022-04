Guerra in Ucraina, Vitali Klitschko svela i piani segreti di Vladimir Putin

03 aprile 2022 a

a

a

"Putin non è sano di mente". Vitali Klitschko è il sindaco di Kiev ed è in prima linea nella guerra contro la Russia. A Zona Bianca Klitschko rivela quali sono i veri piani del capo del Cremlino. "Putin ha scatenato questa guerra perché vuole ricostruire la vecchia Unione Sovietica o comunque un impero russo - assicura Vitali Klitschko - I russi stanno parlando dell'invasione dei Paesi baltici e di arrivare fino ai confini tedeschi. Il suo pallino è quello di ricostruire la Repubblica tedesca perché lì lui ha fatto il servizio militare".

Belgorod bombardata: l'ira della Russia dopo l'attacco al deposito di petrolio. Ma l'Ucraina nega

Il sindaco di Kiev ha anche parlato della possibile visita di Papa Francesco in Ucraina. La presenza del Papa a Kiev «sarebbe un segnale importantissmo per fermare questa aggressione. La sua parola potrebbe essere sentita persino in Russia». Lo dice il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, a Zona Bianca su Rete4. «La sua parola è importantissima - ribadisce - abbiamo bisogno di essere uniti. La sua visita sarebbe importante per salvare milioni di vite e la pace in tutto il mondo», ha insistito Klitschko.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.