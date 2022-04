Emmanuel Macron, sul palco del comizio a Nanterre sorprende Brigitte e platea: boato e applausi

02 aprile 2022 a

Il presidente francese Emmanuel Macron ha mandato un bacio alla première dame Brigitte dal palco del suo comizio a Nanterre in vista delle elezioni presidenziali scatenando gli applausi dei presenti. "Voi tutti conoscete colei che più conta per me e che mi supporta di più in questa singolare avventura di vita, Brigitte", ha detto Macron rivolgendosi alla donna presente in prima fila. Lei felice e in imbarazzo ha sorriso al marito, ringraziandolo con lo sguardo. Un boato e applausi scroscianti e interminabili dopo l'omaggio del presidente alla consorte.

"Celle qui m'importe le plus, qui m'apporte le plus"



L'hommage d'Emmanuel Macron à son épouse Brigitte lors de son meeting à Paris pic.twitter.com/MXpWyeeYY3 — BFMTV (@BFMTV) April 2, 2022

