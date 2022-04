Guerra in Ucraina, il Generale Tricarico boccia Putin e la strategia militare dei russi

01 aprile 2022 a

La Russia sta incontrando enormi difficoltà in Ucraina. Secondo il generale Tricarico le ragioni sono da cercare negli errori commessi nella strategia dei generali. Troppa aviazione a bassa quota e così gli aeroplani vengono sistematicamente abbattuti dalla contraerea ucraina.

"In Ucraina la Russia non sta vincendo perché ha sbagliato strategia e impostazione della guerra aerea - spiega il generale Tricarico durante la puntata di Tagadà amndata in onda venerdì 1 aprile - Aeroplani a bassa quota non vanno più in nessuna parte del mondo perché si espongono a missili che sono letali. Questi sono i missili spalleggiabili con testate a guida a infrarossi. Basta sparare verso l'aeroplano e il missile va da solo verso la fonte di calore e, se l'aeroplano non se n'accorge e attua contromisure, viene sistematicamente abbattuto. Finora in questo modo i russi hanno perduto una trentina di aeroplani e una trentina di elicotteri. Gli aerei russi non dovevano scendere sotto i 5mila metri e usare l'armamento di precisione in maniera chirurgica senza esporsi alla contraerea avversaria. Questo avrebbero dovuto fare e questo non hanno fatto".

