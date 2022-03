Ucraina, "Russia ha commesso crimini di guerra" A che punto siamo arrivati dopo un mese di bombe

25 marzo 2022 a

All'alba del 24 febbraio scorso l'esercito di Mosca sferra l'attacco all'Ucraina e su ordine di Vladimir Putin dà inizio all'invasione del Paese. L'operazione militare speciale annunciata dal Presidente russo in tv si rivela subito come un attacco totale e su vasta scala.

LA SITUAZIONE SUL TERRENO

La capitale Kiev è ancora sotto tiro. Una raffica di bombardamenti ha scosso la città mercoledì, con razzi che hanno colpito un centro commerciale e grattacieli nei quartieri di Sviatoshynskyi e Shevchenkivskyi.

Da un parco pubblico a Kiev, il sindaco Vitali Klitschko ha detto che i bombardamenti russi hanno ucciso finora 264 civili nella capitale, compresi quattro bambini. Mentre parlava ai giornalisti, esplosioni e raffiche di arma da fuoco riecheggiavano in tutta la città.

Le forze russe hanno bombardato mercoledì anche l'antica città di Chernihiv nel nord dell'Ucraina. Il governatore della regione ha affermato che è andato distrutto un ponte che era stato fondamentale per le evacuazioni e le consegne di aiuti. I residenti di Chernihiv sono senza acqua pulita e gas per cucinare e riscaldare.

COSA STA SUCCEDENDO A MARIUPOL?

La città portuale strategica sul Mar d'Azov, è diventata un vivido simbolo della distruzione della guerra.

Circa 100.000 dei 430.000 abitanti rimangono intrappolati nella città, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Sono soggetti a incessanti bombardamenti russi dal mare e dal cielo, e stanno lottando per sopravvivere senza calore, cibo o acqua pulita.

Zelensky ha accusato i russi di aver sequestrato un convoglio umanitario che stava cercando di portare cibo e rifornimenti necessari ai residenti. Il vice primo ministro Iryna Vereshchuk ha detto che 11 autisti di autobus e quattro soccorritori sono stati fatti prigionieri.

Zelensky ha denunciato come quello che sta accadendo a Mariupol sia “inumano”. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha descritto la situazione come un "inferno vivente".

COSA DICONO I RIFUGIATI UCRAINI?

Molti degli oltre 3,5 milioni di persone che sono fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione hanno raccontato storie da incubo di morte, distruzione e dolorosa separazione dai propri cari.

Natalia Savchenko, 37 anni, è arrivata a Medyka, in Polonia, mercoledì e ha detto che la situazione nella città orientale di Kharkiv è ``terribile''. Ha detto che non c'è elettricità o acqua, e ai bambini non vengono date medicine o cibo.

La gente viene uccisa giorno e notte. Stanno sparando con tutto quello che hanno", ha detto.

Alla stazione ferroviaria di Przemysl, in Polonia, Kateryna Mytkevich ha riferito come la sua famiglia sia rimasta intrappolata nella città settentrionale di Chernihiv per tre settimane sperando la guerra passasse, ma poi "le bombe hanno cominciato a cadere". I nostri figli stanno morendo. Ha detto. “Mio figlio è dovuto rimanere a Chernihiv, ho potuto portare con me solo mia figlia. Fa molto male. Ora non abbiamo un posto dove andare, tutto il nostro quartiere è distrutto. Tutto è completamente distrutto” è il racconto di Mytkevich, 39 anni.

Anche Volodymr Fedorovych, 77 anni, è fuggito da Chernihiv: "Non c'era niente, non c'era nemmeno il pane". Ha detto che il pane veniva portato ogni tre giorni, e un giorno si è allontanato dalla fila del pane per prendere del tè quando una bomba è caduta senza preavviso.

Sedici persone sono morte e 47 sono state portate in ambulanza, alcune di loro senza braccia e gambe. Orribile. C'erano cento persone in quella fila", ha detto. I funzionari ucraini hanno detto che 10 persone sono state uccise in un bombardamento di una linea del pane la scorsa settimana.

LA RUSSIA HA COMMESSO CRIMINI DI GUERRA?

Secondo gli Stati Uniti, sì. Anche l'Alto rappresentante della politica estera europea Jospe Borrell ha lanciato accuse precise.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha detto che gli Stati Uniti hanno fatto una dichiarazione formale dopo una "attenta analisi" di fonti pubbliche e di intelligence.

Blinken ha detto che ci sono stati numerosi rapporti credibili di "attacchi indiscriminati e attacchi che mirano deliberatamente ai civili, così come altre atrocità". Le forze russe hanno distrutto condomini, scuole, ospedali, infrastrutture critiche, veicoli civili, centri commerciali e ambulanze, "lasciando migliaia di civili innocenti uccisi o feriti". Blinken ha detto che gli Stati Uniti lavoreranno con altri per perseguire i colpevoli. Né la Russia né gli Stati Uniti riconoscono l'autorità della Corte Penale Internazionale dell'Aia, ma gli Stati Uniti potrebbero comunque aiutare un'azione penale davanti alla corte, che sta già indagando sulle atrocità.

QUANTE PERDITE MILITARI HANNO SUBITO I RUSSI E GLI UCRAINI?

Una cifra esatta è difficile da determinare, poiché i numeri ufficiali non sono stati regolarmente rilasciati da nessuno dei due fronti

La NATO ha stimato mercoledì che da 7.000 a 15.000 soldati russi sono stati uccisi - la prima stima pubblica dell'alleanza sulle perdite russe dall'inizio della guerra. Un alto funzionario militare della NATO ha detto che la stima era basata su informazioni provenienti da funzionari ucraini, su ciò che la Russia ha indicato e su informazioni di intelligence. Il funzionario ha parlato a condizione di anonimato secondo le regole stabilite dalla NATO.

La Russia ha rilasciato poche informazioni. Già il 2 marzo, la Russia ha detto che quasi 500 soldati erano stati uccisi e quasi 1.600 feriti.

La cifra più recente delle perdite militari dell'Ucraina è venuta da Zelenskyy il 12 marzo, quando ha detto che circa 1.300 militari ucraini erano stati uccisi in azione.

VITTIME CIVILI

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha riferito che dalle 4 a.m. del 24 febbraio 2022, quando è iniziato l'attacco armato della Federazione Russa contro l'Ucraina, alla mezzanotte del 22 marzo 2022 (ora locale), sono stati registrati 977 morti e 1.594 feriti tra i civili. Tra i morti risultano 12 ragazze e 27 ragazzi, e 42 bambini. Il bilancio reale sarebbe però molto più grave

I NEGOZIATI RUSSO-UCRAINI

L'ultimo round di negoziati fra la delegazione russa e quella ucraina è avvenuto lunedì scorso, le trattative secondo entrambe le parti sono difficili ma proseguono. Gli incontri avvengono in videoconferenza dopo una prima fase di confronto in territorio bielorusso. Le delegazioni di Kiev e Mosca stanno negoziando su sei punti: neutralità, disarmo e garanzie su sicurezza dell’Ucraina, la rimozione del blocco all'utilizzo della lingua russa in Ucraina, lo status della regione indipendentista del Donbass e quello della Crimea. La scorsa settimana la Turchia ha ospitato un vertice dei ministri degli esteri russo Lavrov e ucraino Kuleba.

Secondo quanto sostenuto da Ankara, ci sarebbe una possibile bozza di accordo su quattro punti: dichiarazione di neutralità di Kiev e definitivo abbandono di progetto su adesione NATO, la smilitarizzazione dell'Ucraina con correlate garanzie sulla sicurezza e revoca delle restrizioni sull'utilizzo della lingua russa in Ucraina. Il Presidente ucraino Zelensky ha sempre sottolineato invece la fermezza di Kiev, contraria a qualsiasi compromesso su integrità territoriale e autonomia del Pese mentre il ministro degli Esteri russo Lavrov ha ribadito ancora questa settimana dubbi sulla reale volontà di Kiev di raggiungere un accordo: “I negoziati si sviluppano in un modo molto difficile - ha detto - perché la parte ucraina, sebbene abbia espresso comprensione delle cose che dovrebbero essere concordate durante il dialogo, cambia costantemente posizione”.

