“Guerra ibrida totale alla Russia”. Sergej Lavrov sbotta: altissima tensione, vogliono soggiogare tutti

Sergej Larov si scaglia contro l’Europa e gli Usa per il loro comportamento recente. Il ministro degli Esteri russo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ria Novosti all’inizio dei negoziati con il leader dell’Abcasia, Aslan Bzhaniya: “Le relazioni internazionali stanno vivendo altissima tensione a causa del desiderio implacabile dell’Occidente, con le buone o con le cattive, ma soprattutto con le cattive, di mantenere il proprio dominio negli affari internazionali, di soggiogare tutto e tutti e di riconquistare un mondo unipolare”.

In seguito Lavrov, in occasione di una riunione del Fondo per la diplomazia pubblica Alexander Gorchakov, ha parlato ancora delle crisi mondiale: “L’Occidente ha dichiarato guerra ibrida totale alla Russia. Una vera guerra ibrida, una guerra totale, è stata dichiarata oggi contro di noi. Questo termine, che è stato usato dalla Germania hitleriana, è stato ora pronunciato dai politici europei. Alcuni politici europei - ha aggiunto uno dei più fedeli a Vladimir Putin - non nascondono di voler distruggere, abbattere, annientare e strangolare l’economia russa. Mentre vediamo questa illegalità delle sanzioni, è certamente chiaro che tutti quei valori che le nostre controparti occidentali ci hanno predicato per tutto il tempo, cioè la libertà di espressione, l’economia basata sul mercato, l’inviolabilità della proprietà privata e la presunzione di innocenza, non valgono un centesimo”.

