Joe Biden, "quando sarete in Ucraina lo vedrete". Cosa esce di bocca al presidente con i soldati americani

25 marzo 2022 a

Gaffe o lapsus rivelatore? Il presidente americano, Joe Biden, durante l’incontro con alcuni esponenti dell’aeronautica USA in Polonia, ha detto che i militari americani vedranno e conosceranno il coraggio del popolo ucraino quando saranno sul posto.

A raccontare lo scivolone è il quotidiano “The Kyiv Independent”. In un post su Twitter, il quotidiano ucraino ha scritto: “In un’apparente gaffe, Biden ha detto alle truppe statunitensi in Polonia che vedranno il coraggio degli ucraini quando saranno lì”. Il numero uno della Casa Bianca ha fatto l'osservazione mentre incontrava l’82esima divisione aviotrasportata dell'aeronautica americana, mentre finora ha sempre ripetuto che gli Stati Uniti non dispiegheranno soldati in Ucraina e che, come membro Nato, sono contrari alla no fly zone, richiesta ripetutamente dal presidente Volodymyr Zelesnky per porre fine ai bombardamenti a tappeto che stanno distruggendo il Paese. Gli osservatori ritengono che si tratti di un errore lessicale: in caso contrario sarebbe terza guerra mondiale.

