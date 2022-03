Ucraina al contrattacco con la Russia. “Capaci e desiderosi”, la nuova strategia di Kiev per riprendersi i territori

22 marzo 2022 a

Le forze ucraine ora stanno cercando di riprendere i territori conquistati negli ultimi giorni dai russi. È la valutazione di fonti del Pentagono che sottolineano come gli ucraini si stiano mostrando «capaci e desiderosi» di farlo. L’alto ufficiale della Difesa Usa, riferisce la Cnn, ha citato l’esempio dei combattimenti per riprendere Kherson, controllata dai russi, e le forze russe che sono state respinte a nord est di Mykolaiv, oltre al tentativo di cacciare i russi da Izyum, nell'Ucraina orientale. Gli Usa, ha aggiunto non sono in grado di dire se queste mosse siano parte di un «più grande piano operativo», sottolineando che la difesa ucraina appare «veloce» e «agile».

Bielorussia in guerra contro l'Ucraina, spuntano le mosse segrete di Minsk

Nel frattempo l’Ambasciata Usa a Kiev, citando il ministero degli Esteri ucraino, denuncia che le forze russe hanno rapito 2.389 bambini da Donetsk e Luhansk, territori sotto il controllo russo, portandoli in Russia. «Secondo il ministero degli Esteri ucraino le forze russe hanno rimosso illegalmente 2.389 bambini ucraini da Donetsk e Luhansk portandoli in Russia. Questa non è assistenza. È rapimento», scrive l’ambasciata Usa su Twitter. Per Kiev il «trasferimento forzato» dei bambini è una «clamorosa violazione del diritto internazionale».

Ukrainian armed forces claim that they have cut the Russian supply lines to Bucha, Irpin and Hostomel near #Kyiv - major development if confirmed (and if Ukrainian forces can hold their position) — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 22, 2022

