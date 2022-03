Servizi segreti e uomini "ombra": il ruolo degli Usa in Ucraina. Rottura con la Russia, rischio di guerra mondiale?

22 marzo 2022 a

Stati Uniti e Russia sono su un criminale pericoloso. Oltre alle armi Washington fornisce all'Ucraina invasa dai russi informazioni e una rete di Intelligence mai vista nella collaborazione tra due Paesi. Ma si parla anche di forze speciali sul campo, naturalmente segrete. Soldati "Ombra" come vengono definiti, in azione sul campo. Il ruolo sempre degli Usa nel conflitto fa alzare l'asticella del rischio di un coinvolgimento della Nato.

Dal 16 marzo la Casa Bianca ha autorizzato l'invio a Kiev non solo di armi ma anche di "immagini satellitari e lavoro d'analisi", spiega il Corrriere. Due gli uomini chiave degli Usa: il generale Scott Berrier, direttore della Dia, lo spionaggio militare, e Paul Nakasone, responsabile del Cyber Command e della Nsa. La collaborazione con l'Ucraina, in realtà, è iniziata nel 2015 dopo il caso della Crimea, ed è diventata nel tempo più forte fino a raggiungere picchi inediti di "imbeccate" da 007 negli ultimi giorni. D'altronde non è un mistero che i servizi americani avessero previsto il conflitto da mesi, nell'incredulità dei media mondiali. Gli Usa "iniziato il conflitto, hanno reagito su più livelli: la ricognizione aerea elettronica e i satelliti hanno raccolto i «segnali» russi, intercettato le comunicazioni, sorvegliato a distanza - ma da vicino, grazie agli strumenti - le mosse dell'Armata. Uno sforzo al quale partecipano velivoli di diversi Paesi, Italia inclusa", spiega il Corriere.

L'intelligence che arriva a Kiev non è grezza, ma già analizzata e "utilizzabile": gli agenti forniscono dati confermati usando anche un funzionario di collegamento per riferirli agli ucraini. Una guerra di spie per evitare di diventare un «combattente attivo» nel conflitto. Ma a questa missione "potrebbe aggiungersi quella sul terreno, affidata a team clandestini", anche se "la linea ufficiale è che non vi sono americani sul terreno", ma sono insistenti le voci che chiamano in causa "forze speciali e le «ombre»".

