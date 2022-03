Otto e mezzo, maxi-rissa tra De Angelis e Travaglio: “Sei ignobile e in malafede su Putin”, “Giudichi senza leggere”

22 marzo 2022 a

Una lite senza precedenti. Protagonisti dello screzio nella puntata del 22 marzo di Otto e mezzo, talk show condotto da Lilli Gruber su La7, sono Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, e Alessandro De Angelis, attualmente vicedirettore di HuffPost e autore tv di Mezz'ora in più. De Angelis è il primo a parlare e spara a zero contro l’altro giornalista: “Quando guardiamo le immagini di Mariupol, diventata il simbolo di questa tragedia, con donne e uomini che bevono dalle pozzanghere perché in città non c’è più acqua, stiamo assistendo alla fotografia di un abisso di civiltà, che ci riporta al cuore della questione. C’è un aggredito e c’è un aggressore, che ha violato la libertà e la sovranità di un paese sovrano e vorrei dire a Marco Travaglio che lui mette in discussione tutto ciò, quando tu dici che è ignobile che non si possa ragionare sulle cause, in un qualche modo dici che ci sono delle cause e delle responsabilità dell’Occidente che giustificano questo. A mio giudizio non c’è nessuna cosa che ha fatto l’Occidente, compresa qualche esercitazione Nato che rientra nei segnali, che possa giustificare la violazione della sovranità di un popolo sovrano. Il tuo ragionamento porta a confondere la pace con la resa. Porta a sostenere che gli ucraini dovrebbero uscire con le mani alzate, così come vuole Vladimir Putin. La resistenza ucraina è l’unica titolare del suo destino. Trovo ignobile quando dai nostri salotti consigli agli ucraini di arrendersi! Hanno una grandissima dignità, stanno combattendo per la loro libertà. Dici disarmiamoli, sei contrario all’invio di armi per aiutali a difendersi. Come si difendono quindi? Mettendo i fiori nei cannoni. Sei tu che ironizzi, sei in malafede! Non sai le cose”.

Le voci dei due si accavallano spesso e la Gruber non riesce in nessun modo a mantenere l’ordine, con Travaglio che risponde per le rime a De Angelis: “Io non metto in discussione niente, dimmi quando ho mai messo in discussione che Putin è aggressore e gli ucraini sono aggrediti. Le cose che dico non giustificano nessuno, ma spiegano questa guerra. Non ho mai detto questo! Lo ha detto Joe Biden quando ha detto a Volodymyr Zelensky. Mai detto che gli ucraini che si devono arrendere, racconti un sacco di balle. Giudichi senza leggere, un qualcosa che ti accade con una certa frequenza. Sarei stato a favore dell’invio di armi se fosse stata un’iniziativa europea, stanno arrivando ai mercenari”.

“Marco Travaglio e Alessandro De Angelis, vi richiamo all’ordine perché voglio sentire il professor Marrone” sbotta la Gruber, che toglie la parola ai due per darla all’altro ospite. Una rissa che resterà negli occhi dei telespettatori per molto tempo.

