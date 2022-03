Marilyn Monroe va all'asta, quanto vale il ritratto di Andy Warhol

21 marzo 2022 a

Christie's ha annunciato che metterà all’asta un ritratto di Marilyn Monroe dipinto da Andy Warhol nel 1964. La vendita di "Shot Sage Blue Marilyn", «uno delle immagini più rare ed eccezionali che esistano», dovrebbe fruttare almeno 200 milioni di dollari, secondo le stime.

«La Marilyn di Andy Warhol è l’apice assoluto del pop americano e la promessa del sogno Usa che racchiude ottimismo, fragilità, celebrità e iconografia tutto in una volta», ha sottolineato Alex Rotter, alla guida del Dipartimento Arte del XX e XXI secolo da Christie's. La casa d’aste ne gestisce la vendita per conto della Thomas and Doris Ammann Foundation che intende investire i proventi nelle sue attività a favore dei bambini in tutto il mondo.

