Progressi significativi per la pace Russia-Ucraina. I 15 punti della bozza d'accordo: i nuovi scenari geopolitici

16 marzo 2022 a

a

a

Una bozza di accordo di pace in 15 punti su cui «Ucraina e Russia hanno fatto progressi significativi». Ne parla il Financial Times, secondo cui il piano include il cessate il fuoco ed il ritiro delle truppe russe in cambio della dichiarazioni di neutralità di Kiev, che dovrebbe accettare anche limiti alle sue forze armate. Secondo tre persone al corrente dei colloqui citate dal quotidiano britannico, la proposta nel suo complesso è stata discussa lunedì dai negoziatori dei due Paesi e implicherebbe la rinuncia dell’Ucraina ad entrare nella Nato, con la promessa di non ospitare basi militari straniere. Kiev, tuttavia, avrebbe la ‘protezione’ di alleati come Stati Uniti, Regno Unito e Turchia. La natura delle garanzie occidentali per la sicurezza ucraina - ed il fatto che vengano accettate da Mosca - potrebbero rivelarsi «un grosso ostacolo per qualsiasi accordo», così come lo status dei territori ucraini occupati dalla Russia nel 2014.

Guerra in Ucraina, cosa dice Papa Francesco al Patriarca Kirill

Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’anticipazione trapelata grazie al FT. «È troppo presto per svelare qualsiasi schema di potenziale accordo sulla soluzione del conflitto in Ucraina», il chiarimento di un portavoce del Cremlino. Non una smentita totale: l’Europa guarda con le dita incrociate.

Video su questo argomento La strage degli innocenti in fila per il pane: i missili della Russia uccidono 10 civili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.