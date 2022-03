Zelensky fa proseliti, come si presenta Macron all'Eliseo: le foto sono un caso, il dettaglio sulla felpa

15 marzo 2022 a

Dall'abito scuro, camicia e cravatta alla mimetica, la metamorfosi estetica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è quella di un popolo che si è ritrovato in guerra da un giorno all'altro. E quando il presidente francese Emmanuel Macron si è fatto fotografare in una tenuta da lavoro informale, con la barba incolta e la felpa con il logo «CPA 10» che sta per Commando Parachutiste de l’Air n° 10, corpo speciale di paracadutisti di stanza a Orléans-Bricy, il paragone è stato immediato. Anche perché per il presidente francese sta per cominciare la campagna elettorale per la conferma all'Eliseo.

Macron è impegnato nei contatti internazionali avuti nel quadro degli sforzi diplomatici di questi giorni. A realizzare gli scatti, e poi pubblicarli su Instagram, è stata la fotografa ufficiale, Soazig de la Moissonnière. "Domenica 13/03/2022- Salone dorato, Eliseo, Emmanuel Macron impegnato in colloqui telefonici internazionali", si legge accanto alla serie di immagini che ritraggono il capo dello stato in jeans e felpa nera con cappuccio del Cpa 10. Macron appare seduto alla scrivania intento a lavorare e in piedi con una serie di fascicoli sotto il braccio.

Pochi giorni fa avevano provocato molte reazioni e scatenato emme satirici gli scatti di Macron dolente e sconsolato per l'aggravarsi della crisi ucraina tra un colloquio telefonico e l'altro. Anche in questo caso immortalato da una raffica di scatti in stile "realistico" che a molti sono parsi quantomeno artificiali.

Macron ha deciso di venire a lavorare in jeans e una felpa da paracadutista francese pic.twitter.com/AZiPXY9May — Lredl3 (@valter_menconi) March 15, 2022

