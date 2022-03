Dalla Polonia invocano la risposta a Vladimir Putin: “Necessaria una missione armata della Nato in Ucraina”

Jaroslaw Kaczynski accende la spia che può far accrescere ancora di più la spirale della guerra in Ucraina. Il leader del partito di destra “Diritto e Giustizia” e vicepremier della Polonia ha parlato in conferenza stampa a Kiev dopo l'incontro di stasera tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed i primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia: “Sono convinto che sia necessaria una missione armata di mantenimento della pace da parte della Nato in Ucraina”. Zelensky ha incontrato anche il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il primo ministro ceco Petr Fiala e il primo ministro sloveno Janez Janša.

BREAKING:



At the press conference in Kyiv after tonight’s meeting between President Zelensky and the Prime Ministers of Poland, Czechia and Slovenia, the head of the Poland’s ruling party Jarosław Kaczynski says that an armed NATO peacekeeping mission is needed in Ukraine. pic.twitter.com/ODFMgMrHQA