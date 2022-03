La guerra è esplosa dentro le strade di Kiev. Oggi, lunedì 14 marzo i russi bombardano la città e in pieno centro cade il missile, lontano dalla periferia e dalle basi militari, tra i passanti. Il primo bilancio è quello di un morto e diversi feriti.

❗️The moment of the missile hit in #Kurenivka. pic.twitter.com/jyeOrkI1zA