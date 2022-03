Quando Joe Biden nel 1997 diceva: “L'espansione Nato provocherà una risposta vigorosa della Russia”

09 marzo 2022 a

Un video del 20 giugno 1997 aveva previsto che sarebbe scoppiata una guerra per l’eccessiva vicinanza tra i territori Nato e la Russia. A pronunciare il discorso profetico è stato Joe Biden, ora presidente degli Stati Uniti d’America ed allora senatore per il Delaware. “Annettere alla Nato gli Stati Baltici sarebbe l’unica mossa che rischierebbe di provocare una riposta vigorosa e ostile da parte della Russia e spostare gli equilibri tra Russia e Usa” le parole nel discorso al Consiglio Atlantico di quasi 25 anni fa. Alla fine sarà il 2004 l’anno in cui Estonia, Lettonia e Lituania entreranno nella Nato, in compagnia di Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca. Il video è stato riproposto dal sito della rivista americana Newsweek: Vladimir Putin ha giustificato l’invasione in Ucraina con i timori di un’adesione di Kiev all’Alleanza atlantica.

