Che Tempo Che fa, “dittatura in Russia”. Massimo Giannini duro: “Vladimir Putin è un criminale di guerra”

06 marzo 2022 a

Massimo Giannini usa parole di fuoco nei confronti di Vladimir Putin durante la puntata del 6 marzo di Che Tempo Che Fa, il programma televisivo di Rai3 sotto la conduzione di Fabio Fazio. Il direttore de La Stampa non si tira indietro nell’attaccare il presidente della Russia dopo la scelta di invadere l’Ucraina: “Stiamo attenti a considerare la Russia soltanto Mosca e San Pietroburgo. In questi anni siamo stati abituati a definire la Russia una ‘democratura', perché era un regime ibrido per metà autoritario e per metà democratico. Adesso possiamo dire che la Russia è scivolata in maniera drammatica a tutti gli effetti in una dittatura. Questo popolo aggredito vuole resistere. Le sanzioni ci sono, sono piuttosto importanti. Incidono, ma non sono decisive. Putin è un criminale di guerra”.

