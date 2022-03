L'Ucraina accusa la Russia: tregua non rispettata, bombardamenti lungo i corridoi umanitari

05 marzo 2022 a

Le autorità municipali di Mariupol hanno affermato che i russi non stanno osservando la tregua annunciata da Mosca lungo tutto il percorso concordato per far fuggire i civili dalla città ucraina rispettando i corridoi umanitari. In questo momento l'evacuazione della città è stata rinviata a causa degli attacchi da parte russa. Il sindaco Vadim Boychenko ha denunciato il fatto sul canale Telegram dell'amministrazione cittadina. Poi c’è stata la testimonianza del vicesindaco Serhiy Orlov alla Bbc: “I russi continuano a bombardarci e a usare l'artiglieria. È pazzesco. Non c'è cessate il fuoco a Mariupol e non c'è cessate il fuoco lungo tutto il percorso. I nostri civili sono pronti a fuggire ma non possono scappare sotto i bombardamenti”.

