Risposta dura e bellica. A Stasera Italia Paolo Liguori dice basta alle armi all'Ucraina: un boomerang

Qualcosa non va nelle mosse del governo di Mario Draghi per la crisi in Ucraina. Paolo Liguori, direttore di Tgcom, è ospite della puntata del 4 marzo di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, e auspica un approccio diverso per risolvere il conflitto tra Kiev e la Russia: “C’è un discorso energetico di prospettiva e lo vogliamo fare. Ma ce n’è anche uno immediato, a mesi, a giorni, nei prossimi due anni, che non possiamo non fare. È un problema grosso, dobbiamo tenere conto di tante cose. Se noi vogliamo aiutare l’Ucraina, e lo dobbiamo fare dando aiuti e denaro, ma se diciamo al mondo che diamo armi per una guerra in corso, per la quale auspichiamo una trattativa, le risposte saranno altrettanto dure e belliche. Sono problemi con cui fare i conti, invito tutti a riflettere”.

