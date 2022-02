Guerra in Ucraina, Zelensky chiede di entrare nell'Unione europea

26 febbraio 2022 a

«È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte l’annoso dibattito e decidere sull’adesione dell’Ucraina all’Ue». Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Ho parlato con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di ulteriore assistenza concreta e della battaglia eroica degli ucraini per il loro futuro libero».

«L’Ucraina sta combattendo armi in pugno l’invasore, sta difendendo la sua libertà e il futuro dell’Europa». Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aggiunge di aver parlato con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen - dopo il colloquio con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel - «di assistenza concreta da parte dell’Ue al nostro Paese in questa battaglia eroica». «Credo che anche l’Ue abbia scelto l’Ucraina», aggiunge Zelensky nel tweet.

