Giallo sui video di Zelensky, per i russi è già scappato da Kiev

«Zelensky ha lasciato in fretta Kiev e già ieri non era nella capitale». Così in un tweet Vyacheslav Volodin, presidente della Duma russa, cerca di accreditare le notizie di una fuga del presidente ucraino, con l’evidente scopo di indebolirne l’immagine di "eroe della resistenza". Per Volodin, Zelensky «insieme al suo entourage, è fuggito a Leopoli, dove, insieme ai suoi assistenti, gli è stato fornito un posto dove stare».

«Tutti i video che pubblica sui social sono preregistrati» sostiene il parlamentare russo, portando a sostegno la presunta notizia secondo cui parlamentari ucraini «che hanno cercato di incontrarlo a Kiev, sono stati invitati a Leopoli». Il rappresentante del partito di Putin conclude rievocando i toni del presidente russo e afferma che «Zelensky è sotto la protezione dei neonazisti»

