Russia Ucraina, Il messaggio del ministro Kuleba al popolo ucraino: "Ce la faremo, Kiev ha sconfitto anche Hitler"

"Orribili attacchi missilistici russi su Kiev". Quando inizia la giornata più difficile, il giorno dopo lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina sui sociale compare il messaggio raggelante del ministro degli Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba: "L'ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa di simile è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista" scrive mentre piovono le bombe.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.