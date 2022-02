La mano pesante di Boris Johnson contro Vladimir Putin. Marcello Sorgi a Stasera Italia: tutte le transazioni…

24 febbraio 2022 a

a

a

Marcello Sorgi applaude le decisioni di Boris Johnson sulla guerra tra Russia ed Ucraina. Nella puntata del 24 febbraio di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite l’ex direttore ed attuale editorialista de La Stampa che analizza le decisioni britanniche: “Boris Johnson ha fatto un discorso parlando di guerra finanziaria e dicendo che il 40% delle transizioni russe passano attraverso la sterlina e il dollaro e che per quanto riguarda la sterlina lui le blocca. Le banche inglesi avranno l’ordine di non fare più transazioni con clienti russi. Londra è piena di depositi russi, Blair fece una legge per gli stranieri che portavano consistenti depositi nelle banche inglesi, che avevano un trattamento molto molto vantaggioso. L’edilizia di Londra è tutta fatta di queste cose. Gli oligarchi - chiude Sorgi - sono arrivati a Londra, hanno depositato e poi si sono comprati i palazzi”.

Johnson: per la Russia previste sanzioni economiche severe



Ne parliamo con @MarcelloSorgi a #StaseraItalia pic.twitter.com/ddijFIps0m — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 24, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.