Carri armati verso il Donbass, Putin ordina il peacekeeping in Ucraina

Donbass verso la guerra. Putin ha ordinato ai suoi militari di muovere all'interno delle regioni del Donbass appena riconosciute come indipendenti. «In risposta all’appello dei capi delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk», il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il ministero della Difesa russo di «distribuire le forze armate nei territori separatisti per funzioni di mantenimento della pace»: questo quanto si legge nel decreto di riconoscimento delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk, firmato da Putin.

BREAKING: Russian military begins move into breakaway regions of eastern Ukraine, which Moscow has recognized as independent states. — The Spectator Index (@spectatorindex) February 21, 2022

Sulla crisi Ucraina interviene anche la Germania. «Con la sua decisione, la Russia sta infrangendo tutte le promesse alla comunità mondiale». Così la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in una nota. «Il riconoscimento odierno da parte del presidente Putin delle sedicenti ’Repubbliche popolarì separatiste nell’Ucraina orientale rappresenta una palese violazione del diritto internazionale ed è un duro colpo per tutti gli sforzi diplomatici volti a una soluzione pacifica e politica all’attuale conflitto», aggiunge, «chiediamo alla Russia di invertire la decisione e tornare sulla via della risoluzione dei conflitti diplomatici e politici in conformità con gli accordi di Minsk. Ribadiamo inoltre il nostro urgente appello alla Russia a smantellare le minacce militari al confine con l’Ucraina. Mettiamo espressamente in guardia contro un’ulteriore escalation militare da parte della Russia».

