Cyberattacco in Ucraina. Colpito il sito della Difesa e quelli delle banche

Un cyberattacco è in corso in Ucraina contro i siti di diverse banche, conferma il Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni del governo. L’attacco sarebbe di tipo Ddos. Le banche coinvolte sono Privatbank e Oschadbank. Secondo fonti non confermate vi sarebbero anche Crédit Agricole e First International Ukrainian Bank. Colpito anche il sito del ministero della Difesa e delle forze armate. Il mese scorso, erano stati attaccati i siti del ministero degli Esteri e delle Emergenze.

«In ragione degli obiettivi, vale a dire le banche, bloccare non tutto il sistema bancario su quel territorio ma solo i servizi online, è sicuramente un problema, ma per il momento mi sembra più una provocazione. Quindi, se sarà confermato che si tratta di un attacco DDoS, è certamente una questione rilevante, ma non una minaccia alla sicurezza nazionale dell’Ucraina», riassume all’Adnkronos l’avvocato Stefano Mele, responsabile per la cyber security allo Studio Gianni & Origoni, di cui è partner. «Questo attacco informatico ha comunque una intensità differente, e superiore, rispetto al semplice blocco del sito di un ministero, in quanto attraverso di esso sono erogati un numero sicuramente minore di servizi ai cittadini», conclude Mele.

