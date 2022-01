Niente mascherina obbligatoria nelle scuole e nei luoghi pubblici: un giudice di New York ribalta tutto

25 gennaio 2022 a

La Corte Suprema di New York ha annullato l’obbligo di indossare la mascherina anti-Covid nelle scuole e nei luoghi pubblici imposto dallo stato, stabilendo che il governatore e il Dipartimento della Salute statale non avevano l’autorità per imporlo, senza l’approvazione del legislatore. Lo riferisce la Cnn, aggiungendo che nonostante la sentenza, il Dipartimento statale per l’Istruzione ha affermato che le scuole «devono continuare a seguire la norma», in quanto presenterà ricorso contro la decisione della Corte, il che comporterà una sospensione automatica che ripristinerà inequivocabilmente la regola fino a nuova sentenza della Corte d’appello. L’obbligo era stato deciso in inverno di fronte al dilagare dei contagi in un momento in cui comunque la Grande Mela non si trovava in stato di emergenza. Ma come detto, secondo il giudice Thomas Rademaker, della Corte suprema dello Stato di New York a Long Island, «nonostante le buone intenzioni» l’amministrazione locale non aveva il potere per imporre una simile decisione.

