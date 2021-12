Muore l'inventore dei Transformers, addio a Henry Orenstein

18 dicembre 2021 a

È morto in Usa Henry Orenstein, il geniale produttore di giocattoli che ideò la linea dei Transformers. Orenstein - che dopo esser sopravvissuto al calvario dell’Olocausto, era riuscito a dar vita a una grande azienda americana di giocattoli- creò nel 1984 i popolarissimi robot-giocattoli in grado di trasformarsi un auto o animali; ma aveva anche brevettato un modo ingegnoso per vedere i tornei di poker in tv, rivoluzionando il gioco di un’intera generazione di appassionati.

Ebreo polacco, sopravvissuto a un viaggio infernale in cinque campi di concentramento e allo shock di vedere la morte dei suoi genitori in Polonia, l’ingegnoso inventore di giocattoli fece del divertimento la sua fonte di rivalsa. È morto di Covid all’età di 98 anni. Ne dà notizia il New York Times.

