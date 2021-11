Spotify va ko, migliaia di segnalazioni per il sito in tilt

16 novembre 2021 a

Problemi di accesso a Spotify. Decine di migliaia di utenti del servizio hanno segnalato problemi di accesso e caricamento dei brani sui social, dove ha cominciato a spopolare l’hashtag #Stotifydown.

Sul sito Downdetector.com si sono registrate oltre 53.000 segnalazioni di disservizi, con malfunzionamenti che riguardano sia l’app (43%) che il sito della piattaforma di audio (44%). Solo in Italia sono stati segnalati circa 5.000 problemi di accesso in un'ora. Intanto al Nasdaq la società perde il 2,02%, in controtendenza rispetto ai tecnologici che complessivamente guadagnano lo 0,76%.

